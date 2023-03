Mark Zuckerberg taglia altri 10.000 posti di lavoro a Meta (Di mercoledì 15 marzo 2023) A inizio anno Mark Zuckerberg ha definito il 2023 «l’anno dell’efficienza». Efficienza che si è manifestata ieri con l’annuncio – atteso ormai da tempo – di altri 10.000 licenziamenti a first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 15 marzo 2023) A inizio annoha definito il 2023 «l’anno dell’efficienza». Efficienza che si è manifestata ieri con l’annuncio – atteso ormai da tempo – di10.000 licenziamenti a first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Meta annuncia il taglio di altri 10.000 dipendenti. Lo afferma la società di Mark Zuckerberg. #ANSA - iiMoyaii : @iloveflaano Yo solo dije que no me caia bien Mark Zuckerberg y que no me parecia guapo jsjsjsjs - arrchieandrewss : RT @trash_italiano: Dopo aver licenziato 11.000 dipendenti a Novembre, ora Meta ne licenzia altri 10.000, congelando inoltre le 5.000 nuove… - SpeculaThor : RT @putino: Meta intende licenziare altre 10.000 persone e tagliare 5.000 posizioni aperte come parte di un piano più ampio per ridurre la… - catesi79 : RT @trash_italiano: Dopo aver licenziato 11.000 dipendenti a Novembre, ora Meta ne licenzia altri 10.000, congelando inoltre le 5.000 nuove… -