Maria Licciardi era una boss di camorra: condannata la 'Piccerella', ispirò Scianel nella serie Gomorra (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scianel , il personaggio di finzione della serie Gomorra , è stato ispirato ad una vera boss della camorra napoletana: Maria Licciardi , ora condannata a 12 anni e 8 mesi di carcere. Gli sceneggiatori ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023), il personaggio di finzione della, è stato ispirato ad una veradellanapoletana:, oraa 12 anni e 8 mesi di carcere. Gli sceneggiatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LadiFcknDadi : RT @concentrazione: Maria Licciardi, la madrina della #camorra condannata a 12 anni di carcere - rep_napoli : Condannata Maria Licciardi, per i giudici è una boss [aggiornamento delle 18:19] - NascarNick2 : RT @HardcoreItalian: Female Mafia Boss, Maria Licciardi, JAILED for Leading Camorra Clan in Campania, Italy - HardcoreItalian : Female Mafia Boss, Maria Licciardi, JAILED for Leading Camorra Clan in Campania, Italy - Rolfi39 : RT @TgrRaiCampania: Camorra, prima condanna 'da boss' per Maria #Licciardi - Nel processo è stata ritenuta al vertice del potente cartello… -