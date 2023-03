Maria De Filippi, tutti se lo stanno chiedendo: chi è l’uomo con lei in questa foto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi tv. . Il 24 Febbraio 2023 è scomparso Maurizio Costanzo, l’uomo ha lasciato un vuoto incredibile sia nel cuore dei suoi telespettatori che in quello della sua famiglia allargata. Sua moglie Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo una sola settimana di pausa e ora è pronta anche a preparare e registrare il serale di Amici 22. Per lei tornare in tv non è stato facile e per questo si è circondata di amici e parenti. In queste ore stanno facendo il giro del web alcune foto che ritraggono l’amata conduttrice di Canale 5 in compagnia di un uomo misterioso: scopriamo insieme di chi si tratta.



Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi su tutte le furie: cos’è successo Leggi anche: Maria De Filippi, la rivelazione fa ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 marzo 2023) Personaggi tv. . Il 24 Febbraio 2023 è scomparso Maurizio Costanzo,ha lasciato un vuoto incredibile sia nel cuore dei suoi telespettatori che in quello della sua famiglia allargata. Sua moglieDeè tornata a lavoro dopo una sola settimana di pausa e ora è pronta anche a preparare e registrare il serale di Amici 22. Per lei tornare in tv non è stato facile e per questo si è circondata di amici e parenti. In queste orefacendo il giro del web alcuneche ritraggono l’amata conduttrice di Canale 5 in compagnia di un uomo misterioso: scopriamo insieme di chi si tratta.Leggi anche: “Uomini e Donne”,Desu tutte le furie: cos’è successo Leggi anche:De, la rivelazione fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Maria De Filippi cerca una nuova normalità dopo Costanzo: le foto insieme ad amici e famigliari - Bianca34874951 : RT @fanpage: Maria De Filippi si prepara al serale di Amici concedendosi qualche momento per lo sport. Eccola insieme al fratello e a Rudy… - occhio_notizie : Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo sta vivendo una nuova quotidianità, fatta da amici e familiari, ma senza… - fiorellaqueen91 : RT @fanpage: Maria De Filippi si prepara al serale di Amici concedendosi qualche momento per lo sport. Eccola insieme al fratello e a Rudy… - filippi_fan : RT @minnieme4738: Chiedetemi come sto ?????? Maria che si commuove raccontando la storia di questa signora che ha tenuto la mano del marito fi… -