Maria De Filippi riparte dallo sport: le prime foto dopo il lutto con il fratello e Rudy Zerbi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quello ad Amici 22 è stato il primo ritorno effettivo di Maria De Filippi in televisione dopo la morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice, infatti, ha dovuto registrare l'ultima puntata pomeridiana necessaria per traghettare il talent di Canale 5 alla fase del Serale, che comincerà sabato 18 marzo 2023 sulla rete ammiraglia Mediaset. Oltre alle immagini in studio, Maria De Filippi è stata fotografata per la prima volta dopo la morte del marito mentre giocava a tennis con il fratello Giovanni e l'amico Rudy Zerbi, che è anche uno dei professori di Amici. Maria De Filippi torna sui campi da tennis dopo il lutto La passione di Maria De ...

