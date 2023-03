Maria De Filippi in prima serata con il cuore a pezzi: sarà difficile per lei (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo qualche giorno di stop dal lavoro in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata in televisione con Uomini e Donne e il suo talent. Come i telespettatori avranno visto, nella pomeridiana di domenica 12 marzo scorso, la conduttrice è entrata in studio fra gli applausi del pubblico. Erano tutti in piedi per il suo ingresso. "Inizierei sinceramente a lavorare come mi è stato insegnato", ha dichiarato dopo aver ringraziato per due volte il suo pubblico. Nessun accenno e nessun'altra parola in merito alla scomparsa di suo marito, col quale è stata sposata per 27 anni, come hanno riportato tutti i siti di tv e gossip. Sabato prossimo Maria De Filippi torna in prima serata, dopo aver chiuso la 26esima edizione di C'è Posta Per Te (che ha registrato ascolti più ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo qualche giorno di stop dal lavoro in seguito alla morte di Maurizio Costanzo,Deè tornata in televisione con Uomini e Donne e il suo talent. Come i telespettatori avranno visto, nella pomeridiana di domenica 12 marzo scorso, la conduttrice è entrata in studio fra gli applausi del pubblico. Erano tutti in piedi per il suo ingresso. "Inizierei sinceramente a lavorare come mi è stato insegnato", ha dichiarato dopo aver ringraziato per due volte il suo pubblico. Nessun accenno e nessun'altra parola in merito alla scomparsa di suo marito, col quale è stata sposata per 27 anni, come hanno riportato tutti i siti di tv e gossip. Sabato prossimoDetorna in, dopo aver chiuso la 26esima edizione di C'è Posta Per Te (che ha registrato ascolti più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Maria De Filippi si prepara al serale di Amici concedendosi qualche momento per lo sport. Eccola insieme al fratell… - PressReview99 : Maria De Filippi, la foto 'rubata': volto sconvolto, chi c'è con lei - RusmiraNadarev1 : @ADelleNotizie Chiara tu dici che Nikita è cattiva ma come te no e non sarà mai tu sei una cattiva si è dentro si è… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Maria De Filippi si prepara al serale di Amici concedendosi qualche momento per lo sport. Eccola insieme al fratello e a Rudy… - Patrizi82836898 : @tlmnss Va be non prendere in considerazione chiara che ha una gelosia patologia !! Io li ho seguiti con uomini e d… -