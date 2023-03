Mare fuori 4, l’attrice Michela Mura spiega il metodo perfetto ideato dal regista per essere selezionati come comparse – VIDEO (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mare fuori è orami sulla bocca di tutti. Da quando la serie, che narra le vicende dei giovani carcerati di un istituto penitenziario di Napoli, è sbarcata sulla piattaforma streaming di Netflix, il suo successo è cresciuto esponenzialmente in pochissimo tempo, vantando ormai migliaia di fan innamorati. Chi di questi non avrà sognato almeno una volta di partecipare al casting del suo programma preferito, anche per una comparsata di pochi secondi? Ora che le riprese della stagione 4 si avvicinano, con l’inizio previsto per maggio 2023, la tiktoker e attrice Michela Mura pubblica in un VIDEO, diventato virale, quella che all’apparenza sembra il metodo perfetto per essere selezionati: un grafico ideato niente meno che da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)è orami sulla bocca di tutti. Da quando la serie, che narra le vicende dei giovani carcerati di un istituto penitenziario di Napoli, è sbarcata sulla piattaforma streaming di Netflix, il suo successo è cresciuto esponenzialmente in pochissimo tempo, vantando ormai migliaia di fan innamorati. Chi di questi non avrà sognato almeno una volta di partecipare al casting del suo programma preferito, anche per una comparsata di pochi secondi? Ora che le riprese della stagione 4 si avvicinano, con l’inizio previsto per maggio 2023, la tiktoker e attricepubblica in un, diventato virale, quella che all’apparenza sembra ilper: un graficoniente meno che da ...

