Mare Fuori 3 | Ultima Puntata | Edoardo In Fin Di Vita!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)3,non riesce più a sfuggire a Don Salvatore e viene gravemente ferito. Carmine e Rosa devono prendere decisioni importanti sul loro amore… Prosegue la seguitissima terza stagione died arriva al suo ultimo appuntamento. In particolare,non riuscirà più a nascondersi e successivamente verrà gravemente ferito al punto da lottare per la vita. Per Carmine e Rosa, invece, arriverà il momento di capire che cosa realmente vogliono da loro stessi e dalla loro relazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.3: dove eravamo rimasti? Carmine è sempre più innamorato di Rosa, mentre in carcere torna Filippo dopo il ...