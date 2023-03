Marco Travaglio, spunta il video rubato: "Gli americani? Da 70 anni rompono il..." (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al ristorante scatta il dibattito tra Marco Travaglio e un giovane e qualche immagine finisce sui social. Il tutto condito da qualche espressione "colorita" sugli Stati Uniti d'America. "Sono 70 anni che rompono il ca**o", afferma il direttore del Fatto quotidiano come si vede in un video diffuso sui sociale. Siamo in un locale e il giornalista viene avvicinato da un giovane che evidentemente la pensa in modo diverso dalla linea del Fatto sull'invio di arami all'Ucraina. Il ragazzo sostiene che rischiamo di trovarci i russi "a casa nostra" se non li fermano gli ucraini con le armi occidentali. "Vabè certo, Putin vuole occupare Roma, certo...", commenta allora con sarcasmo Travaglio che poi - probabilmente neanche accorgendosi di essere ripreso - afferma: "Io penso che siano più ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al ristorante scatta il dibattito trae un giovane e qualche immagine finisce sui social. Il tutto condito da qualche espressione "colorita" sugli Stati Uniti d'America. "Sono 70cheil ca**o", afferma il direttore del Fatto quotidiano come si vede in undiffuso sui sociale. Siamo in un locale e il giornalista viene avvicinato da un giovane che evidentemente la pensa in modo diverso dalla linea del Fatto sull'invio di arami all'Ucraina. Il ragazzo sostiene che rischiamo di trovarci i russi "a casa nostra" se non li fermano gli ucraini con le armi occidentali. "Vabè certo, Putin vuole occupare Roma, certo...", commenta allora con sarcasmoche poi - probabilmente neanche accorgendosi di essere ripreso - afferma: "Io penso che siano più ...

