Marco Brescianini, il leader di cui il Cosenza ha bisogno (Di mercoledì 15 marzo 2023) Decisivo nella sfida salvezza tra Cosenza e SPAL, Marco Brescianini sta dimostrando tutte le sue qualità alla sua terza stagione in Serie BKT.Il centrocampista nato nel gennaio del 2000 a Calcinate è cresciuto nel vivaio del Milan, club con cui ha esordito in Serie A nel 2020 nell'ultima giornata di quel campionato. Da quel momento è cominciato il suo legame con la Serie BKT, torneo in cui la sua prima vera esperienza da professionista è alla Virtus Entella.In Liguria raccoglie 29 gettoni impreziositi da 2 gol ma, soprattutto, fa intravedere le sue qualità. Tanta corsa ma anche dei piedi educati ed una sempre fondamentale duttilità. In quella stagione conclusasi con la retrocessione della Virtus Entella, Brescianini è tra le poche note positive dei liguri.L'estate seguente il suo nome è al centro di molte trattative ...

