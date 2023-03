Maratona del Consiglio Regionale per la modifica dello Statuto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sedute ad oltranza la prossima settimana in: la riunione dei capigruppo ha infatti convocato sedute straordinarie anche in notturna, a partire da martedì, per assecondare la volontà del centrodestra dire lodella Regione.L’obiettivo è quello di arrivare ad approvare una proposta di legge del capogruppo Fdi, Paolo Bongioanni, che introduce in Regione la nuova figura del sottosegretario: potranno essercene fino a quattro, parteciperanno di diritto alle riunioni della Giunta ma senza diritto di voto, e avranno il compito di coadiuvare il lavoro del presidente della Regione. L'articolo proviene da Nuova Società.

Infatti partecipando alla Maratona di Roma, Autostrade per l’Italia l’azienda prosegue il suo percorso come promotore del Wellbeing: promuovendo il progetto di una Community del benessere che vede al ...Oggi mercoledì 15 marzo Papa Francesco ha incontrato l'Acea Run Rome The Marathon dando la sua benedizione alla Coppa degli Ultimi e alla medaglia. Un momento storico e speciale per la grande ...