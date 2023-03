Mara Venier in diretta da Napoli per l’ultima puntata di Domenica In

(Di mercoledì 15 marzo 2023)(Us) “Uno dei miei sogni è di fare unaIn itinerante“.l’aveva detto qualche tempo fa ed ora sarà in qualche modo accontentata. La signora dellaavrà modo di abbracciare il pubblico napoletano neldiIn. L’11 giugno, data in cui si concluderà l’edizione in corso, lo storico contenitore di Rai1 sarà indall’Auditorium Rai die non dagli studi romani.rinsalda così il legame con la città campana che ha già dato “sound e set” alla sigla d’apertura della sua trasmissione. In passato,In è stato interamente ospitato da(ricordiamo l’edizione 1992/93 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... penneschi : RT @VinzDeCarlo1: L'80% degli italiani ha creduto a sto imbecille ex assessore all'urbanistica di Potenza e non a medici affermati e scienz… - tangaragazzo : RT @VinzDeCarlo1: L'80% degli italiani ha creduto a sto imbecille ex assessore all'urbanistica di Potenza e non a medici affermati e scienz… - edoludo : RT @VinzDeCarlo1: L'80% degli italiani ha creduto a sto imbecille ex assessore all'urbanistica di Potenza e non a medici affermati e scienz… - robertojonghi : RT @VinzDeCarlo1: L'80% degli italiani ha creduto a sto imbecille ex assessore all'urbanistica di Potenza e non a medici affermati e scienz… - rienneva_plus : @FredMosby_ Nancy brilli Sophie Marceau Leonardo Pieraccioni Deborah compagnoni Raz degan Luciano Pavarotti Corrado Mara Venier -

Ed a questo punto la conduttrice ha fatto una rivelazione spiazzante: Inoltre di recenteha svelato cosa ha fatto Gigi D'Alessio per il rapper ed il rapporto fraterno tra i due. Nel talk ...La giornalista di Chi, Azzurra Della Penna, ha fatto notare che anchedice questo ogni anno, in riferimento alla sua Domenica In, ma Sonia Bruganelli ha replicato ironizzando: Mafa ...Parole molto toccanti, che seguono le commoventi dichiarazioni fatte durante la chiacchierata cona "Domenica In": "L'unica cosa che dovete fare per me è questo di solito si dice che ...

Quel clamoroso gesto di Tananai che ha fatto commuovere Mara Venier - Il video Open

‘Domenica In’ e Mara Venier terranno compagnia al pubblico fino agli inizi di giugno. L’ultima puntata della trasmissione è infatti fissata per l’11 giugno, ma la novità è che la location di questa ...Domenica In si allunga. Il programma condotto da Mara Venier terrà compagnia agli spettatori fino agli inizi di giugno. Inoltre, per l’ultima puntata, andrà in trasferta a Napoli. Ecco perché.