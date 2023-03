Mantova-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Danilo Martelli per Mantova-Arzignano, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I biancorossi hanno raccolto un solo successo nelle ultime sette gare ed hanno un disperato bisogno di ritrovare i tre punti per tenersi distanti dall’ultima posizione. La formazione ospite, invece, non vince dallo scorso 18 febbraio contro l’Albinoleffe e va a caccia della vittoria per provare a restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ tutto pronto allo stadio Danilo Martelli per, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di: ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodell’incontro. I biancorossi hanno raccolto un solo successo nelle ultime sette gare ed hanno un disperato bisogno di ritrovare i tre punti per tenersi distanti dall’ultima posizione. La formazione ospite, invece, non vince dallo scorso 18 febbraio contro l’Albinoleffe e va a caccia della vittoria per provare a restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Serie C Girone A 2-0 Novara-Juventus NG 2-0 Feralpisalò-LR Vicenza 4-2 Piacenza-Mantova 0-1 Arzignano-Padova 0… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? Albinoleffe-Pro Vercelli 0-1 Arzignano-Padova 0-1 FeralpiSalò-LR Vicenza 2-0 Lecco-Pordenone 0-0 No… - CalcioTutti : RT @JuanPTeixeira93: Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 30 Mantova 1-0 Triestina Pro Patria 1-3 Pro Sesto Trento 2-0 Lecco Arzignano Valchi… - JuanPTeixeira93 : Serie C ?????? | Grupo A | Fecha 30 Mantova 1-0 Triestina Pro Patria 1-3 Pro Sesto Trento 2-0 Lecco Arzignano Val… -