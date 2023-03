Manomette il contatore dell’energia: denunciato 60enne (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un 60enne di Torre le Nocelle Manomette il contatore dell’energia elettrica: denunciato per furto aggravato Manomette il contatore dell’energia elettriva. I Carabinieri della Stazione di Montemiletto hanno denunciato un 60enne di Torre le Nocelle, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite con l’aiuto del personale della società erogatrice del servizio, i militari hanno accertato che presso l’abitazione del predetto è risultato manomesso il contatore dell’energia elettrica, eludendo così il pagamento dell’energia sottratta illecitamente. In considerazione delle evidenze emerse, lo hanno deferito in stato di ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Undi Torre le Nocelleilelettrica:per furto aggravatoilelettriva. I Carabinieri della Stazione di Montemiletto hannoundi Torre le Nocelle, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite con l’aiuto del personale della società erogatrice del servizio, i militari hanno accertato che presso l’abitazione del predetto è risultato manomesso ilelettrica, eludendo così il pagamentosottratta illecitamente. In considerazione delle evidenze emerse, lo hanno deferito in stato di ...

