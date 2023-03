Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Taty7911 : Carica violenta della polizia al corteo di manifestazione a #Parigi numerosi feriti #Greve15mars #Francia - Serenelladagos1 : RT @Wondercri1982: ???? PARIGI. ANCORA BRUTALITÀ DELLA POLIZIA AL CORTEO CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI Lacrimogeni e manganelli contro il… - Wondercri1982 : ???? PARIGI. ANCORA BRUTALITÀ DELLA POLIZIA AL CORTEO CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI Lacrimogeni e manganelli cont… - cocchi2a : RT @tranellio: Ottava manifestazione a Parigi, contro la riforma delle pensioni, il cui esame dovrebbe concludersi giovedì al Parlamento fr… - tranellio : Ottava manifestazione a Parigi, contro la riforma delle pensioni, il cui esame dovrebbe concludersi giovedì al Parlamento francese. -

Una folla di manifestanti si raduna all'Esplanade des Invalides aprima di iniziare una marcia per protestare contro il disegno di legge di riforma delle pensioni del governo francese, che sta entrando nella sua fase finale attraverso il parlamento. Oggi, ...... i veterani che nel 1976, guidati da Yoni Netanyahu , fratello dell'attuale premier Benjamin che fu ucciso nell'azione, liberarono gli ostaggi del volo Tel Aviv -dirottato in Uganda, si ...Da New York a Londra, daa Milano, Dubai, Shanghai, Seoul, Tokyo, compresa una vetrina ... che diventa unareale del concetto di Unboxing. Inoltre, in ossequio alla collezione ...

Manifestazione a Parigi contro la riforma delle pensioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Una folla di manifestanti si raduna all'Esplanade des Invalides a Parigi prima di iniziare una marcia per protestare contro il disegno di legge di riforma delle pensioni del governo francese, che sta ...Appena prima della partenza da Invalides della manifestazione parigina ... Nel primo caso, il ministero dell'Interno ha inviato un ammonimento alla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che ha rifiutato di ...