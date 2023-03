Manchester City - Lipsia 7 - 0 | Haaland spazza via i tedeschi con cinque gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @ManCity, Erling #Haaland non si ferma più: battuti altri due record - Gazzetta_it : #Haaland show, cinquina da record in Champions contro il Lipsia: 7-0, City ai quarti - DiMarzio : #UCL | #ManCity, #Haaland inarrestabile: eguagliati #Messi e #LuizAdriano - nonsonomadofra : @PandArancio Spero nel Manchester city ai quarti ne dobbiamo prendere 18 - Bettinocraperi : Proviamo ad indovinare il sorteggio Champions: MILAN-REAL MADRID BENFICA-INTER CHELSEA-BAYERN MONACO MANCHESTER CITY-NAPOLI -

Ildi Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7 - 0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l'1 - 1 nella gara di andata, e si qualifica per i quarti. Un ...- Lipsia 7 - 0 Tutto facile per ildi Guardiola nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo l'andata finita sul risultato di 1 - 1 in Germania , i Citizens si ...La squadra di Guardiola ai quarti di Champions. Il norvegese protagonista assoluto: cinque reti, come lui solo Messi e Luiz ...

(Adnkronos) – Erling Haaland fa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 nella gara di ...Senza storia invece l’altra partita, con il Manchester City che rifila addirittura sette reti ai tedeschi del Lipsia, di cui addirittura cinque (una su rigore) firmate dal norvegese Erling Haaland.