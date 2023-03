Manchester City, Haaland: “Grande serata, sono felice” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “È una Grande serata. sono davvero orgoglioso di giocare in Champions League: adoro questa competizione, lo sanno tutti. Cinque gol, vincere 7-0 in questa competizione: sono veramente felice”. Lo ha detto Erling Haaland dopo il pokerissimo nel 7-0 rifilato dal Manchester City al Lipsia nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “sono un po’ confuso nella mia testa, quindi non ricordo i gol. Ricordo di aver tirato, senza pensare. Ero così stanco dopo i festeggiamenti. Abbiamo lavorato sul pressing in allenamento ieri. Soprattutto a casa, dobbiamo fare pressione, dobbiamo correre. Siamo così bravi a prendere la palla e ad andare in avanti, soprattutto quando De Bruyne riesce a portare la palla davanti a sé, verso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) “È unadavvero orgoglioso di giocare in Champions League: adoro questa competizione, lo sanno tutti. Cinque gol, vincere 7-0 in questa competizione:veramente”. Lo ha detto Erlingdopo il pokerissimo nel 7-0 rifilato dalal Lipsia nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. “un po’ confuso nella mia testa, quindi non ricordo i gol. Ricordo di aver tirato, senza pensare. Ero così stanco dopo i festeggiamenti. Abbiamo lavorato sul pressing in allenamento ieri. Soprattutto a casa, dobbiamo fare pressione, dobbiamo correre. Siamo così bravi a prendere la palla e ad andare in avanti, soprattutto quando De Bruyne riesce a portare la palla davanti a sé, verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Haaland show, cinquina da record in Champions contro il Lipsia: 7-0, City ai quarti - FMCROfficial : Sorteggio 1/4 di finale di Champions League 2022/23 1 - Manchester City vs Inter 2 - Napoli vs Bayern Monaco 3 - B… - infernALE96 : Milan-Chelsea Benfica-Inter Real Madrid-Manchester City Napoli-Bayern Monaco - marcoluci1 : RT @DiMarzio: #UCL | #ManCity, #Haaland inarrestabile: eguagliati #Messi e #LuizAdriano - laopinioncucuta : #Deportes #Fútbol l Erling Haaland fue la gran figura del Manchester City al anotar cinco goles. -