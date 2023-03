Manchester City, Haaland è inarrestabile: ne fa 5 al Lipsia ed entra nella storia. Come lui soltanto in pochi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel segno di Erling Haaland. Il Manchester City passeggia in casa contro il Lipsia, battuto per ben 7 reti a 0, e approda ai quarti di finale di Champions League. Il norvegese è entrato nella storia per aver segnato 5 gol nei primi ’63 minuti di gioco, prima di essere sostituito: Pep Guardiola infatti ha deciso di risparmiarlo per l’ultima mezz’ora del match. Prima di uscire è comunque andato vicino, in più occasioni, a realizzare anche il sesto gol. Come lui, soltanto Messi e Luiz Adriano avevano segnato 5 reti in un solo match di Champions League. Ora l’attaccante diventa a maggior ragione il pericolo numero uno nei quarti di finale, dove sono già qualificate Milan e Inter e dove spera di arrivare il Napoli. Nessuna squadra, men che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel segno di Erling. Ilpasseggia in casa contro il, battuto per ben 7 reti a 0, e approda ai quarti di finale di Champions League. Il norvegese ètoper aver segnato 5 gol nei primi ’63 minuti di gioco, prima di essere sostituito: Pep Guardiola infatti ha deciso di risparmiarlo per l’ultima mezz’ora del match. Prima di uscire è comunque andato vicino, in più occasioni, a realizzare anche il sesto gol.lui,Messi e Luiz Adriano avevano segnato 5 reti in un solo match di Champions League. Ora l’attaccante diventa a maggior ragione il pericolo numero uno nei quarti di finale, dove sono già qualificate Milan e Inter e dove spera di arrivare il Napoli. Nessuna squadra, men che ...

