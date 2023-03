Mamma incinta malata di cancro rifiuta la chemio per far nascere il figlio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una vita per una vita. Quella di Anna Evgrafova è una storia di quelle che, leggendole, è impossibile che non emozionino anche le persone più fredde, i cuori di pietra. Perché questa donna di 44 anni, si è letteralmente sacrificata per un gesto di estrema solidarietà. incinta, già Mamma di un ragazzo di 17 anni e di un bambino di 3, ha scoperto di avere un tumore e ha deciso di non sottoporsi alla chemioterapia per portare avanti la gravidanza. La scelta di Anna Anna Evgrafova, parrucchiera di origine russa, è morta a 44 anni per un cancro che aveva deciso di non curare per portare avanti la gravidanzaLa 44enne di origine russa, parrucchiera professionista, è morta all’ospedale di Avezzano, in provincia de L’Aquila , il 13 marzo. Sei mesi fa, circa, ha dato alla luce il suo terzogenito, dopo aver ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una vita per una vita. Quella di Anna Evgrafova è una storia di quelle che, leggendole, è impossibile che non emozionino anche le persone più fredde, i cuori di pietra. Perché questa donna di 44 anni, si è letteralmente sacrificata per un gesto di estrema solidarietà., giàdi un ragazzo di 17 anni e di un bambino di 3, ha scoperto di avere un tumore e ha deciso di non sottoporsi allaterapia per portare avanti la gravidanza. La scelta di Anna Anna Evgrafova, parrucchiera di origine russa, è morta a 44 anni per unche aveva deciso di non curare per portare avanti la gravidanzaLa 44enne di origine russa, parrucchiera professionista, è morta all’ospedale di Avezzano, in provincia de L’Aquila , il 13 marzo. Sei mesi fa, circa, ha dato alla luce il suo terzogenito, dopo aver ...

