Malpezzi (Pd): “Contro la violenza non basta sanzione, rilanciare comunità educante” (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Le misure strutturali hanno bisogno di tempo ed è difficile realizzarle senza risorse. Ma senza misure organiche di lungo periodo non risolveremo i problemi. Se non riusciamo a coinvolgere le famiglie, lo hanno dichiarato anche i sindacati e i docenti auditi, non riusciremo ad affrontare nel modo giusto questa crisi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Le misure strutturali hanno bisogno di tempo ed è difficile realizzarle senza risorse. Ma senza misure organiche di lungo periodo non risolveremo i problemi. Se non riusciamo a coinvolgere le famiglie, lo hanno dichiarato anche i sindacati e i docenti auditi, non riusciremo ad affrontare nel modo giusto questa crisi. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Minori: Malpezzi, 'destra contro diritti riconosciuti di due mln bimbi in Ue' - - 2Tuono : @SimonaMalpezzi Egregia Simona Malpezzi, ma vi rendete conto che avete tre quarti dell’Italia contro ormai? Ma siet… - TecnicaScuola : Striscione di Blocco studentesco contro l’Anpi. Malpezzi: Valditara condanni -- - infoitinterno : Blocco Studentesco, striscione contro la Resistenza in una scuola di Brescia. Malpezzi (Pd): “Valditara condanni” - TecnicaScuola : Blocco Studentesco, striscione contro la Resistenza in una scuola di Brescia. Malpezzi (Pd): “Valditara condanni” -… -