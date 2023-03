Malore Scardina, il pugile ricoverato è in lieve miglioramento (Di mercoledì 15 marzo 2023) “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti” di Daniele Scardina, “monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa”. L’ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile da due settimane ricoverato per un grave Malore al termine di un allenamento. (Adnkronos)(foto@FPI-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti” di Daniele, “monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi inma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa”. L’ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele, ilda due settimaneper un graveal termine di un allenamento. (Adnkronos)(foto@FPI-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : I #medici preparano il risveglio. Come sta #DanieleScardina #15marzo - sportli26181512 : Scardina, il bollettino medico: 'Progressivi miglioramenti, respira in modo autonomo': La nota diramata dall'ospeda… - LIRRIVERENTE3 : Scardina, diminuito il dosaggio dei farmaci: i medici preparano il risveglio del pugile Ricoverato dal 28 febbraio… - peterkama : Scardina, diminuito il dosaggio dei farmaci: i medici preparano il risveglio del pugile Ricoverato dal 28 febbraio… - evangelicinet : Malore per il pugile Scardina -

Il pugile Daniele Scardina sta meglio. King Toretto verso il risveglio Migliorano le condizioni di Daniele Scardina. Il pugile soprannominato King Toretto è ancora ricoverato nell'ospedale Humanitas di Rozzano dopo il malore che lo ha colpito durante una sessione di allenamento. L'atleta è finito in ... Daniele Scardina, novità sul suo stato di salute: il bollettino medico Lo scorso 28 febbraio Daniele Scardina , dopo essersi allenato in palestra come fa abitualmente, ha avuto un malore perdendo i sensi. Una volta arrivato il medico a soccorrerlo ha capito subito che le sue condizioni erano gravi, ... Daniele Scardina, condizioni in progressivo miglioramento ... con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento. Migliorano le condizioni di Daniele. Il pugile soprannominato King Toretto è ancora ricoverato nell'ospedale Humanitas di Rozzano dopo ilche lo ha colpito durante una sessione di allenamento. L'atleta è finito in ...Lo scorso 28 febbraio Daniele, dopo essersi allenato in palestra come fa abitualmente, ha avuto unperdendo i sensi. Una volta arrivato il medico a soccorrerlo ha capito subito che le sue condizioni erano gravi, ...... con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele, il pugile da due settimane ricoverato per un graveal termine di un allenamento. Malore Scardina, il pugile ricoverato è in lieve miglioramento Il Faro online Daniele Scardina come sta ora: lieve miglioramento, il bollettino medico Data da dimenticare per tutti, soprattuto per Daniele Scardina, il 28 febbraio 2023. Dopo un consueto allenamento in vista di un incontro piuttosto importante il pugile ha avuto un malore, ha perso i ... Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi Le condizioni di Daniele Scardina sono in "lieve miglioramento" e ora il pugile respira "in modo autonomo". Lo rende noto l'ospedale Humanitas di Rozzano presso il quale il pugile è ricoverato in ... Data da dimenticare per tutti, soprattuto per Daniele Scardina, il 28 febbraio 2023. Dopo un consueto allenamento in vista di un incontro piuttosto importante il pugile ha avuto un malore, ha perso i ...Le condizioni di Daniele Scardina sono in "lieve miglioramento" e ora il pugile respira "in modo autonomo". Lo rende noto l'ospedale Humanitas di Rozzano presso il quale il pugile è ricoverato in ...