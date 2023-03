Malore per Belen Rodriguez, non compare a Le Iene e spaventa tutti: le parole di chi l’ha sostituita (Di mercoledì 15 marzo 2023) I telespettatori, nella giornata di ieri, hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono collegati per vedere Le Iene: non hanno trovato Belen Rodriguez. Dopo l’addio di Teo Mammucari, il fatto ha ovviamente spaventato il pubblico, che si è immediatamente chiesto perché sul palco si sia presentato qualcuno di molto diverso dalla conduttrice argentina. Claudio Santamaria sostituisce Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene Claudio Santamaria è un grandissimo attore ma, nonostante il suo talento, nessuno avrebbe mai potuto scambiarlo per Belen Rodriguez. Oltretutto, lui non ci ha nemmeno provato: si è presentato a sorpresa a Le Iene ed ha spiegato di essere lì per una sostituzione: ”I più attenti di voi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) I telespettatori, nella giornata di ieri, hanno avuto una brutta sorpresa quando si sono collegati per vedere Le: non hanno trovato. Dopo l’addio di Teo Mammucari, il fatto ha ovviamenteto il pubblico, che si è immediatamente chiesto perché sul palco si sia presentato qualcuno di molto diverso dalla conduttrice argentina. Claudio Santamaria sostituiscealla conduzione de LeClaudio Santamaria è un grandissimo attore ma, nonostante il suo talento, nessuno avrebbe mai potuto scambiarlo per. Oltretutto, lui non ci ha nemmeno provato: si è presentato a sorpresa a Leed ha spiegato di essere lì per una sostituzione: ”I più attenti di voi ...

