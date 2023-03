Malore per Belen Rodriguez: indiscrezioni-choc dai camerini de "Le Iene" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Malore per Belen Rodriguez. Le sue condizioni di salute non le hanno consentito di presentare, come di consueto, l'ultima puntata de Le Iene Show. Al suo posto un'altra bellezza indiscutibile… ma a gioire non sono gli occhi dei maschietti, bensì delle donne, perché a fare le veci dell'argentina è stato l'attore romano Claudio Santamaria. In apertura di puntata, il marito della scrittrice Francesca Barra ha stupito tutti entrando in scena e salutando il pubblico. "Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez – commenta ironicamente Santamaria - e che lei non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)per. Le sue condizioni di salute non le hanno consentito di presentare, come di consueto, l'ultima puntata de LeShow. Al suo posto un'altra bellezza indiscutibile… ma a gioire non sono gli occhi dei maschietti, bensì delle donne, perché a fare le veci dell'argentina è stato l'attore romano Claudio Santamaria. In apertura di puntata, il marito della scrittrice Francesca Barra ha stupito tutti entrando in scena e salutando il pubblico. "Buonasera e benvenuti a Le! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono– commenta ironicamente Santamaria - e che lei non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoletti1002 : RT @a_meluzzi: Il pilota si sente male sul volo per gli Usa, l'aereo deve tornare a Malpensa: il malore poco dopo il decollo - Open https:/… - InconisCasimiro : RT @Adriano72197026: ???? Canada, 80 dottori completamente vaccinati sono morti per 'malore improvviso'.?????? - artedegliocchi : RT @callmeroora: tu sei qui per fottermi, fondermi, per confondermi, per favore, porta pazienza con un paziente e il suo malore - buronjek : RT @a_meluzzi: Il pilota si sente male sul volo per gli Usa, l'aereo deve tornare a Malpensa: il malore poco dopo il decollo - Open https:/… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Altro pilota: Aereo Venezia-Palermo dirottato a Napoli: malore improvviso di un passeggero. Un aereo proveniente da Venezia… -