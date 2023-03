Malawi: sale ad almeno 225 bilancio morti per ciclone Freddy (Di mercoledì 15 marzo 2023) sale ad almeno 225 in Malawi il bilancio delle vittime provocate dal ciclone tropicale Freddy: lo rivela un nuovo rapporto governativo mentre le ricerche dei sopravvissuti continuano nel sud, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023)ad225 inildelle vittime provocate daltropicale: lo rivela un nuovo rapporto governativo mentre le ricerche dei sopravvissuti continuano nel sud, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Malawi: sale ad almeno 225 bilancio morti per ciclone Freddy: I feriti sono 707, dispersi 41, oltre 88 mila persone… - fisco24_info : Malawi: sale ad almeno 225 bilancio morti per ciclone Freddy: I feriti sono 707, dispersi 41, oltre 88 mila persone… - GiaPettinelli : Malawi: sale ad almeno 225 bilancio morti per ciclone Freddy - BreakingItalyNe : MALAWI: Ciclone Freddy: Sale a 225 morti, 707 feriti e 41 dispersi - ilmetropolitan : #Malawi, Ciclone Freddy: sale oltre i 100 il numero di morti - -