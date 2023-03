Malattia professionisti: arriva la sospensione delle scadenze per gli adempimenti tributari (Di mercoledì 15 marzo 2023) Malattia professionisti: con la riposta all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le tempistiche, i requisiti e le comunicazioni da inviare con il fine di ottenere la sospensione delle scadenze relative agli adempimenti tributari in caso di Malattia o di infortunio del professionista. Il suddetto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023): con la riposta all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023 l’AgenziaEntrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le tempistiche, i requisiti e le comunicazioni da inviare con il fine di ottenere larelative agliin caso dio di infortunio del professionista. Il suddetto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giosescordo1 : RT @barbarab1974: Giornalista #dindon dai un occhio alla data … lo sai che i liberi professionisti non hanno malattia e quindi il post oper… - TommyBrain : RT @barbarab1974: Giornalista #dindon dai un occhio alla data … lo sai che i liberi professionisti non hanno malattia e quindi il post oper… - MilaniRo_HR : Malattia dei #professionisti e sospensione degli adempimenti tributari, chiarimenti del #Fisco:… - MarcoTortori : RT @barbarab1974: Giornalista #dindon dai un occhio alla data … lo sai che i liberi professionisti non hanno malattia e quindi il post oper… - anto_galli4 : RT @barbarab1974: Giornalista #dindon dai un occhio alla data … lo sai che i liberi professionisti non hanno malattia e quindi il post oper… -