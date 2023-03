Mail Agenzia delle Entrate truffa: false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mail Agenzia delle Entrate truffa: con un avviso all’interno del proprio sito web nella giornata di ieri, martedì 14 marzo 2023, l’AdE ha comunicato agli utenti l’invio di false comunicazioni di fantomatici compensi che il Fisco avrebbe pensato di assegnare ad alcuni utenti “fortunati”. Queste eMail, però, non vengono inviate dall’Agenzi delle Entrate, ma da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023): con un avviso all’interno del proprio sito web nella giornata di ieri, martedì 14 marzo 2023, l’AdE ha comunicato agli utenti l’invio didi fantomaticiche il Fisco avrebbe pensato di assegnare ad alcuni utenti “fortunati”. Queste e, però, non vengono inviate dall’Agenzi, ma da ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Avrebbe inviato ai componenti del Cda della socie… - HapCollins : RT @vannisantoni: @uncertonicola @RivistaStudio io ho subito anche il suo tentativo di novel phishing, con una bellissima mail uguale a que… - vannisantoni : @uncertonicola @RivistaStudio io ho subito anche il suo tentativo di novel phishing, con una bellissima mail uguale… - InfoFiscale : Se via mail arriva l'annuncio di un rimborso dall'Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni per ottenerlo, n… - BinasDabisan : @Agenzia_Ansa SERIO DIALOGO.. ME LO IMMAGINO Sì.. COSì.. IL SERIO DIALOGO: -