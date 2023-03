Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di Pioli chee esce... alla Baresi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avviso per chi vuole fare il portiere. Prendete carta e penna e appuntatevi ciò che ha fatto Maignan su Boulaye Dia. Magic Mike ha ipnotizzato la punta granata con un intervento da libero aggiunto, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Avviso per chi vuole fare il portiere. Prendete carta e penna e appuntatevi ciò che ha fattosu Boulaye Dia.Mike ha ipnotizzato la punta granata con un intervento da libero aggiunto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: #Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di Pioli che esce... alla Baresi #Milan - sportli26181512 : Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di Pioli chee esce... alla Baresi: Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di P… - LoZioBov : RT @Gazzetta_it: #Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di Pioli che esce... alla Baresi #Milan - Gazzetta_it : #Maignan di nuovo Magic: l'arma in più di Pioli che esce... alla Baresi #Milan - Chri_BamBam : Diogo Costa all'andata compie un miracolo che manco lui sa come: nuovo Yashin, fortissimo Maignan compie miracoli:… -