Mai stuzzicare il culo a un ghiottone | potresti scoprire che in realta? e? Wolverine

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando per un po’ di tempo ho tenuto un sito tutto mio l’ho intitolato Il Tasso del Miele, perché quello è l’animale in cui maggiormente mi riconosco. Piccolo, tenace, incurante dei pericoli, pronto a affrontare da solo, anche contro ogni logica, nemici in apparenza molto più grossi e pericolosi di lui. Certo, questo tradisce un buon grado di autostima, forse anche di narcisismo. Nei fatti, nell’ambito del mondo della musica, che è poi il mondo nel quale opero, vengo più spesso descritto come un orso, intendendo con questo una persona poco propensa alla socialità, solitaria, anche piuttosto scorbutica e aggressiva. In realtà, come Jessica Rabbit, che invece era una coniglia antropomorfa, è più una faccenda di come mi disegnano, anche se mi sono ben guardato dal far notare che il mio essere solitario e orso è contraddetto quantomeno dalla mia vita familiare, in casa siamo in sette, e ...