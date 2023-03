Maggio Fiorentino, il commissario Cutaia sbloccherà gli stipendi: “Ce la faremo: teatro, orchestra e coro sono beni preziosi per tutta Italia” (Di mercoledì 15 marzo 2023) E venne il giorno di Onofrio Cutaia. Il direttore generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura è da poche ore commissario straordinario della Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Già prima di entrare ufficialmente in carica, rispondendo a una precisa domanda de ilfattoquotidiano.it, ha risposto che conta “di riattivare il conto corrente della Fondazione per pagare gli stipendi dei dipendenti, ma in una maniera ragionevole, cioè senza toccare assolutamente i fondi dedicati dallo Stato ad altro titolo (cioè per ripianare il debito di oltre 50 milioni di euro tuttora esistente nel bilancio dell’ente, ndr). Ci sarà però modo di poter probabilmente usufruire di risorse che sono già nelle casse della Fondazione ad altro titolo, provenienti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) E venne il giorno di Onofrio. Il direttore generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura è da poche orestraordinario della FondazionedelMusicale. Già prima di entrare ufficialmente in carica, rispondendo a una precisa domanda de ilfattoquotidiano.it, ha risposto che conta “di riattivare il conto corrente della Fondazione per pagare glidei dipendenti, ma in una maniera ragionevole, cioè senza toccare assolutamente i fondi dedicati dallo Stato ad altro titolo (cioè per ripianare il debito di oltre 50 milioni di euro tuttora esistente nel bilancio dell’ente, ndr). Ci sarà però modo di poter probabilmente usufruire di risorse chegià nelle casse della Fondazione ad altro titolo, provenienti da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Maggio Fiorentino, il commissario Cutaia sbloccherà gli stipendi: “Ce la faremo: teatro, orchestra e coro sono beni… - MarcoCiapoi : RT @intoscana: “Musei da vivere” a Firenze. Dal 18 marzo al 13 maggio sei appuntamenti per conoscere da vicino la bellezza del patrimonio a… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Maggio fiorentino. Arrivato commissario straordinario #Cutaia 'Compito non mi spaventa. Primo: pagare stipendi. Poi n… - TgrRaiToscana : #Maggio fiorentino. Arrivato commissario straordinario #Cutaia 'Compito non mi spaventa. Primo: pagare stipendi.… - intoscana : “Musei da vivere” a Firenze. Dal 18 marzo al 13 maggio sei appuntamenti per conoscere da vicino la bellezza del pat… -