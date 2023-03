Mafia a Roma, ecco chi comanda nella Capitale: dalla ‘Ndrangheta agli albanesi, droga e usura (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma. Gli affari c’entrano, ma fino ad un certo punto. I soldi, quelli sporchi, del resto, si fanno con il traffico internazionale degli stupefacenti, con l’usura e con l’estorsione. Ma è anche una questione di ”dominio” del territorio, di mantenimento ed allargamento del proprio feudo. Roma, esponente della ‘black Mafia’ estradata in Italia: è tra i 100 latitanti più pericolosi La Mafia a Roma: ecco chi comanda nella Capitale e in che modo Inoltre, c’è un altro dato da tenere in considerazione: chi comanda a Roma, nei diversi territori, è anche riuscito a costruirsi un certo consenso, potremmo dire, all’interno del proprio feudo di riferimento. Certo, non parliamo quasi mai di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023). Gli affari c’entrano, ma fino ad un certo punto. I soldi, quelli sporchi, del resto, si fanno con il traffico internazionale degli stupefacenti, con l’e con l’estorsione. Ma è anche una questione di ”dominio” del territorio, di mantenimento ed allargamento del proprio feudo., esponente della ‘black’ estradata in Italia: è tra i 100 latitanti più pericolosi Lachie in che modo Inoltre, c’è un altro dato da tenere in considerazione: chi, nei diversi territori, è anche riuscito a costruirsi un certo consenso, potremmo dire, all’interno del proprio feudo di riferimento. Certo, non parliamo quasi mai di un ...

