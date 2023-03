Madonna che piange e parla, ecco cosa sta accadendo a Trevignano Romano. Il mariologo Padre Gian Matteo: “Bisogna avviare delle indagini” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fenomeno paranormale o solo frutto di suggestione? È questo l’interrogativo che molti si stanno ponendo in seguito alla presunta lacrimazione della Madonna di Trevignano Romano. Il piccolo paesino sulle sponde del lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma, in queste ore, è al centro delle cronache nazionali e meta incessante di pellegrinaggi da ogni dove. Tutto ha inizio cinque anni fa, quando Gisella Cardia, originaria della Sicilia ma da tempo residente a Trevignano Romano insieme al marito Gianni, torna da un viaggio a Medjugorje portando con sé una piccola statuetta in ceramica raffigurante la Vergine Maria. Improvvisamente, un giorno, questa avrebbe iniziato a lacrimare. Gisella, oltre a questo fenomeno dichiara anche di avere delle visioni da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fenomeno paranormale o solo frutto di suggestione? È questo l’interrogativo che molti si stanno ponendo in seguito alla presunta lacrimazione delladi. Il piccolo paesino sulle sponde del lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma, in queste ore, è al centrocronache nazionali e meta incessante di pellegrinaggi da ogni dove. Tutto ha inizio cinque anni fa, quando Gisella Cardia, originaria della Sicilia ma da tempo residente ainsieme al maritoni, torna da un viaggio a Medjugorje portando con sé una piccola statuetta in ceramica raffigurante la Vergine Maria. Improvvisamente, un giorno, questa avrebbe iniziato a lacrimare. Gisella, oltre a questo fenomeno dichiara anche di averevisioni da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : credo che oltre 'il Papa parla come Salvini' ci sia solo 'anche la Madonna si mette le felpe' - FQMagazineit : Madonna che piange e parla, ecco cosa sta accadendo a Trevignano Romano. Il mariologo Padre Gian Matteo: “Bisogna a… - beatriceratopa : Cosa me ne faccio di quattro episodi cristo madonna è dai tempi del revival di gilmore girls che i 4 episodi finali… - DonKalulu20 : RT @FraPol2: Se penso che all’ultimo euroderby facevo il chierichetto mentre ora bestemmio la madonna appena scendo dal letto, fossi in dio… - margheisi : Dio del dio del cristo in croce degli integratori che costano una madonna. -