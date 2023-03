Madonna che piange a Trevignano Romano, il mariologo: “Si apra un’indagine sul fenomeno” (Di mercoledì 15 marzo 2023) . A parlare è il mariologo Padre Gian Matteo Roggio, che sui fenomeni di Trevignano Romano vuole vederci chiaro. Non che sia improbabile il miracolo, ma il contesto lo rende fumoso. Si pensi come la statua appartenga a Gisella Cardia e suo marito, che sulla “Madonna che piange” ci ha creato un’ONLUS e oggi la stessa persona è condannata in primo grado per bancarotta di una sua azienda in Sicilia. Madonna che piange a Trevignano Romano: truffa o miracolo? Se sul piano finanziario di Gisella Cardia ci sta pensando la Procura, sulla parte del fenomeno miracoloso si dovrà esporre il Vaticano. Dopotutto, la Cardia sul “pianto della Madonna” ha creato un business, con fedeli e pellegrini che vengono a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) . A parlare è ilPadre Gian Matteo Roggio, che sui fenomeni divuole vederci chiaro. Non che sia improbabile il miracolo, ma il contesto lo rende fumoso. Si pensi come la statua appartenga a Gisella Cardia e suo marito, che sulla “che” ci ha creato un’ONLUS e oggi la stessa persona è condannata in primo grado per bancarotta di una sua azienda in Sicilia.che: truffa o miracolo? Se sul piano finanziario di Gisella Cardia ci sta pensando la Procura, sulla parte delmiracoloso si dovrà esporre il Vaticano. Dopotutto, la Cardia sul “pianto della” ha creato un business, con fedeli e pellegrini che vengono a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : credo che oltre 'il Papa parla come Salvini' ci sia solo 'anche la Madonna si mette le felpe' - Moon4Riki : MADONNA SE SONO FELICE ORA CHE SI È FATTO VIVO - Rollininthebeef : @sara_gerardina Madonna che disagioooooooo Io passavo le giornate intere a fare i compiti altro che 3/4 ma chi si è… - SimoneMaloni : @ninersmessimale @indianalien Madonna Santa ! Poi un CB è il responsabile del mio amore per là NFL e lui mi fa amma… - Cazzoun1 : @flwrs4jennie @bimbafragolinaa @Lesflorges non ho mai avuto così tanta attenzione dal genere femminile siumm, e com… -