L'Ue dovrebbe esplorare partenariati per le terre rare con i Paesi del Sud del mondo (Di mercoledì 15 marzo 2023) terre rare, energie rinnovabili, ma anche conoscenza. Nella competizione globale per la sicurezza delle catene di approvvigionamento, le materie prime critiche sono sempre più al centro dell'attenzione. Il think tank Centres for European Policy Network (Cep) raccomanda all'Unione europea partenariati strategici con Paesi terzi ricchi di risorse. Sussidi, sul modello dell'Ira americana, distorcerebbero, invece, solo il commercio globale. «Il prerequisito cruciale per il successo a lungo termine dei partenariati strategici è che l'Europa faccia un'offerta di crescita attraente ai futuri partner», afferma l'economista del Cep André Wolf, che ha analizzato per la prima volta le possibili strategie di partenariato. Secondo Wolf, l'Europa deve dare ai Paesi terzi la possibilità di espandere ...

