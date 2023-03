Ludovica Pagani | la giacca si apre e fuoriesce di tutto | décolleté sconvolgente – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023)pronta a stupire anche al cinema, l’anticipazione in sala vale già il biglietto, che spettacolo unico! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A quanto pare non avevamo ben compreso tutte le doti della stupenda, nessuno avrebbe infatti immaginato di vederla anche sul grande schermo ma, come da lei stessa dichiarato, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.