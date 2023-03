Lotta | Frank Chamizo positivo ad un test antidoping | perde il bronzo mondiale 2022

(Di mercoledì 15 marzo 2023)è risultatoad uncosì la medaglia diottenuta ai Mondialiin quel di Belgrado. Una brutta notizia per lalibera azzurra, che nell’ultima rassegna iridata aveva raccolto un solo piazzamento sul podio proprio con il trentenne nativo di Matanzas, giàolimpico a Rio de Janeiro 2016. L’italo-cubano è risultatoad una sostanza stupefacente in occasione di uneseguito da un’agenzia internazionale privata durante gli ultimi Mondiali in Serbia dello scorso settembre.ha poi patteggiato una squalifica di tre mesi (già scontata), oltre all’inevitabile ...

Brutte notizie per il mondo della lotta italiana. L'azzurro Frank Chamizo, stando a quanto riportato dall'ANSA, è risultato positivo ad un test antidoping ed ha patteggiato per una squalifica di tre mesi.

Frank Chamizo Marquez perde la medaglia vinta a Belgrado, in Serbia, nei Mondiali di lotta libera nella categoria 74 kg. Il campione italo-cubano è risultato positivo a un test antidoping eseguito ...(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'azzurro Frank Chamizo è risultato positivo a un test antidoping ed ha perso, in conseguenza di un patteggiamento, il bronzo conquistato ai Mondiali di lotta svoltisi nel ...