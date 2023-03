Lotta, Europei Under 23: Emanuela Liuzzi in finale per l’oro nei 50 kg! Altre tre azzurre in lizza per il bronzo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Terza giornata estremamente positiva in chiave azzurra ai Campionati Europei Under 23 di Lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania). Le eliminatorie delle prime categorie di peso femminili hanno promosso ben quattro italiane al day-4, con tre atlete ai ripescaggi per il bronzo ed una fantastica Emanuela Liuzzi in finale per la medaglia d’oro nei 50 kg. La Lottatrice campana classe 2000 si è resa protagonista di un ottimo percorso, superando ai punti nell’ordine la slovacca Khrystyna Basych (5-1), la rumena Ana Maria Pirvu (3-1) ed in semifinale la lituana Gabija Dilyte (4-1). Domani la nativa di Giugliano in Campania se la vedrà nell’atto conclusivo con la francese Emma Solange Luttenauer, campionessa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Terza giornata estremamente positiva in chiave azzurra ai Campionati23 diolimpica 2023, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania). Le eliminatorie delle prime categorie di peso femminili hanno promosso ben quattro italiane al day-4, con tre atlete ai ripescaggi per iled una fantasticainper la medaglia d’oro nei 50 kg. Latrice campana classe 2000 si è resa protagonista di un ottimo percorso, superando ai punti nell’ordine la slovacca Khrystyna Basych (5-1), la rumena Ana Maria Pirvu (3-1) ed in semila lituana Gabija Dilyte (4-1). Domani la nativa di Giugliano in Campania se la vedrà nell’atto conclusivo con la francese Emma Solange Luttenauer, campionessa ...

