Lotta | Chamizo sul caso doping | “Ho commesso un errore | ma non aveva nessun effetto sulle gare”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Iltore italiano Frank, dopo il riscontro della sua positività ad un test anti-e la conseguente revoca del bronzo Mondiale, ha voluto chiarire in prima persona la situazione all’ANSA: “Tengo a precisare che nella mia vita non ho avuto mai nulla a che fare cole che ho condiviso il provvedimento della Federazione internazionale di revocarmi la medaglia. Nel procedimento ho tenuto però a dimostrare che la sostanza trovata nonnulla a che fare e nonavuto. So di averun, per questo ho concordato di perdere la medaglia ed ho dichiarato la disponibilità a sottopormi ad ogni controllo o programma di recupero ...

Chamizo positivo al controllo antidoping, tolto il bronzo ai Mondiali 2022: "Ho commesso un errore" La Gazzetta dello Sport

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, attraverso un comunicato, ha preso le difese di Chamizo: “Rispettiamo i regolamenti e le decisioni – si legge nel comunicato della Fijlkam -, ...(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Rispettiamo i regolamenti e le decisioni, ma riteniamo giusto dire che la gara di Chamizo non era stata in alcun modo influenzata dall'uso di sostanze". Così la federazione ...