“Look at me”, da lunedì 20 marzo su Rai Gulp 14 documentari per ragazzi sui giovani d’Europa (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA – Arriva su Rai Gulp e RaiPlay “Look at me”, un progetto di documentari per ragazzi di Rai Kids insieme alle televisioni pubbliche europee, promosso dall’EBU-UER. Appuntamento da lunedì 20 marzo, tutti i giorni, alle ore 17.40. La serie è composta da 14 documentari di 15 minuti: una serie di “ritratti” di bambini e ragazzi che abitano in diversi paesi europei, dall’estremo nord del Continente fino al Mediterraneo, più due episodi ambientati in Giappone. Ciascun documentario accompagna il protagonista nel suo viaggio intimo verso il raggiungimento di un obiettivo personale, raccontandone la dedizione, la passione e il coinvolgimento emotivo. Il loro motto è “I can do it!”, “Posso farcela!”. In rappresentanza dell’Italia c’è Thomas ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA – Arriva su Raie RaiPlay “at me”, un progetto diperdi Rai Kids insieme alle televisioni pubbliche europee, promosso dall’EBU-UER. Appuntamento da20, tutti i giorni, alle ore 17.40. La serie è composta da 14di 15 minuti: una serie di “ritratti” di bambini eche abitano in diversi paesi europei, dall’estremo nord del Continente fino al Mediterraneo, più due episodi ambientati in Giappone. Ciascuno accompagna il protagonista nel suo viaggio intimo verso il raggiungimento di un obiettivo personale, raccontandone la dedizione, la passione e il coinvolgimento emotivo. Il loro motto è “I can do it!”, “Posso farcela!”. In rappresentanza dell’Italia c’è Thomas ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “Look at me”, da lunedì 20 marzo su Rai Gulp 14 documentari per ragazzi sui giovani d’Europa - Agenparl : #Rai GULP - LOOK AT ME - da lunedì 20 marzo 14 documentari per ragazzi sui giovani d'Europa (progetto ... -… - dinospolline_fp : RT @Francy18s: Anche questo lunedì blessato dal nuovo tiktok di @pierspollon ,volate a vederlo per ammirare tutti i look che sfoggia il nos… - betta941 : RT @Francy18s: Anche questo lunedì blessato dal nuovo tiktok di @pierspollon ,volate a vederlo per ammirare tutti i look che sfoggia il nos… - zannoni_anna : RT @Francy18s: Anche questo lunedì blessato dal nuovo tiktok di @pierspollon ,volate a vederlo per ammirare tutti i look che sfoggia il nos… -

Fedez presenta la sue uova di Pasqua: "Ho disegnato personalmente le sorprese" ... come vestirsi in questo lunedì dell'Angelo Ecco nella gallery 12 idee da cui trarre ispirazione ...La giornata inizia alle 9 con una colazione (chic) con le amiche Concedetevi il lusso di un look ... Perché la famiglia Kardashian - Jenner non è stata invita al Met Gala ... che si terrà nella serata di lunedì 1 maggio , e mentre gli amanti della moda di tutto il mondo ... verranno presentati circa 150 look , provenienti da tutte le case di moda per cui Lagerfeld ha ... The Last of Us: commentiamo il finale di stagione su Twitch! LEGGI: The Last Of US 1×09, "Look For The Light": la recensione LEGGI: The Last Of Us: quando ...su Twitch al season finale di The Last of Us che è andato in onda su Sky e in streaming su NOW lunedì 13 ... ... come vestirsi in questodell'Angelo Ecco nella gallery 12 idee da cui trarre ispirazione ...La giornata inizia alle 9 con una colazione (chic) con le amiche Concedetevi il lusso di un...... che si terrà nella serata di1 maggio , e mentre gli amanti della moda di tutto il mondo ... verranno presentati circa 150, provenienti da tutte le case di moda per cui Lagerfeld ha ...LEGGI: The Last Of US 1×09, "For The Light": la recensione LEGGI: The Last Of Us: quando ...su Twitch al season finale di The Last of Us che è andato in onda su Sky e in streaming su NOW13 ... RAI GULP - LOOK AT ME - da lunedì 20 marzo 14 documentari per ... Agenparl