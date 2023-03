Long Covid pandemia ombra | Oms Europa | “Oltre 200 sintomi | cure su misura”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ilè la”. Una condizione “invisibile e trascurata, che colpisce circa il 10-20% delle persone che contraggono il”. I piani di trattamento ‘One-size-fits-all’, cioè una singola strategia unica per tutti i pazienti, “non funzionano per una malattia così complessa”, che conta200segnalati. E’ il monito lanciato via social dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, che – nel giorno scelto dai pazienti di tutto il mondo per promuovere la Giornata internazionale di sensibilizzazione sul– spiega come un gruppo di ricercatori del Belgio stia contribuendo a spianare la strada a percorsi più super le esigenze ...

'Ilè la pandemia ombra'. Una condizione 'invisibile e trascurata, che colpisce circa il 10 - 20% delle persone che contraggono il'. I piani di trattamento 'One - size - fits - all', cioè ...Sono oltre 750 milioni le persone colpite dale, una volta guerita, dalche, secondo la rivista Lancet, è 'una condizione multisistemica post - infezione debilitante che compromette le capacità di svolgere attività quotidiane per diversi mesi o anni'. ...Ecco che in questo caso si parla di ''.: che cos'è Per gli inglesi, per noi Sindrome Post- 19 . Con questo termine si indica l'insieme dei disturbi e delle ...

"Il Long Covid è la pandemia ombra". Una condizione "invisibile e trascurata, che colpisce circa il 10-20% delle persone che contraggono il Covid". I piani di trattamento 'One-size-fits-all', cioè una ...