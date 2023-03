Lombardia | prima campanella per il nuovo Consiglio regionale targato Fratelli d’Italia | lo show di Feltri e la stizza di Sgarbi sulla cultura

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Primo giorno di scuola per illombardo. Tra foto ricordo e brindisi, la nuova maggioranza targatasi è insediata al Pirellone. A presiedere la seduta è il governatore Attilio Fontana dopo che il consigliere più anziano, Vittorio, aveva rinunciato. Tanti i volti nuovi e quelli noti. Tra questi ci sono l’ex assessore Giulio Gallera, ripescato all’ultimo, e Vittorio, assessore allamancato. “Ronzulli riteneva che i miei titoli non fossero sufficienti” attacca il sottosegretario che poi però abbraccia la senatrice di Forza Italia. Pace fatta? “Non abbiamo mai litigato” chiosa lei. In aula intanto si vota ilpresidente delFederico Romani, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lombardia #Feltri si sarebbe rifiutato di presiedere la prima seduta del consiglio regionale: 'È una rottura'. E n… - StefaniaChiale : Com’è andata la “prima” del nuovo Pirellone? #Lombardia @Corriere #feltri #sgarbi #fontana - fisco24_info : Lombardia, per Feltri esordio in Consiglio: 'Ne ho già piene le palle': (Adnkronos) - 'La prima impressione non è m… - ElenaRutilli : RT @poliziadistato: Inaugurata a Milano, all'interno della sede del III Reparto mobile, la prima infermeria veterinaria dove si potranno cu… - gital111 : @SamLammers_ @DiegoDeLucaTwit Tranquillo ho già sborrato per la strage del COVID nella prima ondata il Lombardia. C… -

L'intervento prevede lo sviluppo in due fasi: laconsiste in un collegamento HVDC aereo tra ... infatti, la seconda regione in Italia per domanda elettrica dopo la. Per l'intervento ..."Insieme per andare oltre" questo l'augurio che il neoeletto presidente del Consiglio Regionale della, Filippo Romani , ha fatto a conclusione del suo discorso di insediamento nellaseduta consiliare che si è svolta nella mattina di mercoledì 15 marzo. Tra le priorità del suo mandato ...'Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già piene le palle'. Così Vittorio Feltri, eletto consigliere per Fratelli d'Italia in, a margine dellaseduta di Consiglio. 'Lo dico senza spirito polemico, nel senso che è iniziato mezz'ora in ritardo e io invece amo la puntualità. Mi sono incavolato perché mi avevano ...

Lombardia, Feltri non presiederà la prima seduta del Consiglio regionale, al suo posto Fontana (evitando così… La Repubblica

Vogliamo riavvicinare i cittadini alla politica e per farlo saremo noi i primi a muoverci su tutti i nostri territori. Prepareremo infatti una roadmap, allo scopo di portare il Consiglio Regionale in ...Così Vittorio Feltri, eletto consigliere per Fratelli d’Italia in Lombardia, a margine della prima seduta di Consiglio. “Lo dico senza spirito polemico, nel senso che è iniziato mezz’ora in ritardo e ...