Lombardia, per Feltri esordio in Consiglio: "Ne ho già piene le palle" (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – "Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già piene le palle". Così Vittorio Feltri, eletto consigliere per Fratelli d'Italia in Lombardia, a margine della prima seduta di Consiglio. "Lo dico senza spirito polemico, nel senso che è iniziato mezz'ora in ritardo e io invece amo la puntualità. Mi sono incavolato perché mi avevano detto alle ore 10 e io, che sono un ex ragazzo puntuale, ho dovuto aspettare fino alle 10.30. Questo mi ha un po' irritato", ha detto Feltri. "Poi – ha aggiunto – mi sembra che ci sia un caos che non si confà molto al mio temperamento di persona calma e ragionevole, quindi, la prima impressione non è meravigliosa, poi penso che le cose miglioreranno, ci si abitua anche al casino". Ai giornalisti che gli facevano notare di essere ...

