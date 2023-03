Lombardia | Di Marco | “Una Giunta deludente nata su logiche spartitorie”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nicola Di, capogruppo e presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle nel consiglio regionale della, oggi cominciano i lavori della nuova legislatura. Insieme a lei due neo consigliere, Paola Pizzighini e Paola Pollini. Quali sono i temi che ispireranno la vostra azione? “È urgente che non solo noi come gruppo 5 Stelle ma l’intero consiglio si occupi della crisi climatica e di conseguenza della crisi idrica che rischia di avere conseguenze negative sul comparto agricolo che inè molto importante e rappresenta un terzo del Pil nazionale. Poi c’è la questione delle battaglie sociali: diritto alla salute e diritto alla casa per noi saranno temi prioritari, così come la lotta al lavoro povero. Già nel programma di coalizione avevamo inserito l’impegno ad occuparci di quella vasta platea di persone che, pur ...