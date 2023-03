Lombardia: consiglieri in ritardo, sfuriata di Feltri. “Io sono puntuale, voi mi avete già rotto le….” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già piene le palle”. Così Vittorio Feltri, eletto consigliere per Fratelli d’Italia in Lombardia, a margine della prima seduta del Consiglio, dall’inizio un po’ burrascoso. “Lo dico senza spirito polemico, nel senso che è iniziato mezz’ora in ritardo e io invece amo la puntualità. Mi sono incavolato perché mi avevano detto alle ore 10 e io, che sono un ex ragazzo puntuale, ho dovuto aspettare fino alle 10.30. Questo mi ha un po’ irritato”, ha detto Feltri. “Poi – ha aggiunto – mi sembra che ci sia un caos che non si confà molto al mio temperamento di persona calma e ragionevole, quindi, la prima impressione non è meravigliosa, poi penso che le cose miglioreranno, ci si abitua anche al casino”. Ai giornalisti che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Non so se si può usare questo linguaggio, ma io ne ho già piene le palle”. Così Vittorio, eletto consigliere per Fratelli d’Italia in, a margine della prima seduta del Consiglio, dall’inizio un po’ burrascoso. “Lo dico senza spirito polemico, nel senso che è iniziato mezz’ora ine io invece amo la puntualità. Miincavolato perché mi avevano detto alle ore 10 e io, cheun ex ragazzo, ho dovuto aspettare fino alle 10.30. Questo mi ha un po’ irritato”, ha detto. “Poi – ha aggiunto – mi sembra che ci sia un caos che non si confà molto al mio temperamento di persona calma e ragionevole, quindi, la prima impressione non è meravigliosa, poi penso che le cose miglioreranno, ci si abitua anche al casino”. Ai giornalisti che ...

