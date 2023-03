Lobotka firma il rinnovo con il Napoli: ora è ufficiale, tutti i dettagli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stanislav Lobotka ha rinnovato con il Napoli. Il centrocampista slovacco è diventato determinante e decisivo per Luciano Spalletti e il suo futuro sarà azzurro ancora per molto tempo. In campo è il metronomo che decide come e quando il Napoli deve accelerare o rallentare il gioco. Le sue qualità hanno convinto in pochissimo tempo gli azzurri a trovare l’accordo per il prolugamento del contratto. Qualche settimana fa si è parlato con insistenza anche del suo possibile addio, con il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ma il Napoli ha deciso di chiudere le porte a tutte le pretendenti a ha deciso di rinnovare il contratto dello slovacco. Napoli Lobotka (Foto: SSC Napoli)Cifre e dettagli del rinnovo di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Stanislavha rinnovato con il. Il centrocampista slovacco è diventato determinante e decisivo per Luciano Spalletti e il suo futuro sarà azzurro ancora per molto tempo. In campo è il metronomo che decide come e quando ildeve accelerare o rallentare il gioco. Le sue qualità hanno convinto in pochissimo tempo gli azzurri a trovare l’accordo per il prolugamento del contratto. Qualche settimana fa si è parlato con insistenza anche del suo possibile addio, con il forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ma ilha deciso di chiudere le porte a tutte le pretendenti a ha deciso di rinnovare il contratto dello slovacco.(Foto: SSC)Cifre edeldi ...

