Lobotka | c’è il comunicato | ora è UFFICIALE

Nonostante il grande impegno di questa sera contro l'Eintracht, il Napoli lavora anche per il futuro. Poco fa, infatti, è arrivato un rinnovo molto atteso. Mentre Luciano Spalletti e il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Napoli, arriva il momento tanto atteso: il rinnovo di un fedelissimo di Spalletti

In quel momento c'è stato un vero e proprio cambio di marcia da parte di Lobotka che con il passare dei mesi ha preso per mano la squadra fino a diventarne un leader tecnico. Una crescita che ora...

Napoli, UFFICIALE il rinnovo di Lobotka

'La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30...

Di Canio: "Kvara è un mix perfetto tra bellezza e concretezza. Napoli squadra da studiare e a mio avviso può diventare ancora più strepitosa"

Poi Lobotka è un supereroe e Di Lorenzo è un computer: una macchina quasi perfetta oltre che un valore aggiunto anche in fase offensiva". E poi c'è Spalletti. "Mi piace il suo essere sereno prima...