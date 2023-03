Lo scontro Lega-Pd sullo Ius soli a scuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Si riaccende lo scontro sullo Ius soli. A innescare l'incendio non è una proposta di legge, ma l'iniziativa del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha avviato una serie di iniziative per promuovere il diritto di cittadinanza per chi nasce o cresce a Bologna. Si chiama "Bolognesi. Dal primo giorno" e comprende una campagna fatta di manifesti e installazioni, oltre che di un ciclo di incontri con ragazzi e ragazze delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. "Per le prossime settimane saremo nelle scuole di Bologna per confrontarci con gli studenti e le studentesse su temi fondamentali come quello della cittadinanza, su cosa significa essere cittadini a Bologna e per coinvolgerli nella vita della città", ha spiegato Lepore lanciando l'iniziativa. "Un'occasione preziosa anche per metterci in ascolto, ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Si riaccende loIus. A innescare l'incendio non è una proposta di legge, ma l'iniziativa del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha avviato una serie di iniziative per promuovere il diritto di cittadinanza per chi nasce o cresce a Bologna. Si chiama "Bolognesi. Dal primo giorno" e comprende una campagna fatta di manifesti e installazioni, oltre che di un ciclo di incontri con ragazzi e ragazze delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. "Per le prossime settimane saremo nelle scuole di Bologna per confrontarci con gli studenti e le studentesse su temi fondamentali come quello della cittadinanza, su cosa significa essere cittadini a Bologna e per coinvolgerli nella vita della città", ha spiegato Lepore lanciando l'iniziativa. "Un'occasione preziosa anche per metterci in ascolto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - infoitinterno : Ius soli a scuola, scontro Lega-Lepore: nel mirino la lezione del sindaco - LorisCavallett1 : RT @corrierebologna: Salvini: «Un comizio», la replica: «Venga con me, cambierà idea». Il Carroccio chiama in causa il ministro https://t.c… - corrierebologna : Salvini: «Un comizio», la replica: «Venga con me, cambierà idea». Il Carroccio chiama in causa il ministro - Anonima88939795 : Propaganda Pd pro Ius Soli nelle scuole, è scontro aperto con la Lega -