LIVE – Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 15 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Virtus Francavilla-Juve Stabia, match valido per la trentaduesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone C va in scena un vero e proprio spareggio per i playoff, visto che sono appena due i punti a separare le due squadre: pugliesi a quota 39 e appena fuori dai primi dieci posti, campani a quota 41 e dentro di poco alla post season. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con la DIRETTA scritta in tempo reale. DIRETTA TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-0 1? – Partiti. Al via ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata di. Nel girone C va in scena un vero e proprio spareggio per i playoff, visto che sono appena due i punti a separare le due squadre: pugliesi a quota 39 e appena fuori dai primi dieci posti, campani a quota 41 e dentro di poco alla post season. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 15 marzo. Sportface.it vi terrà informati con lascritta in tempo reale.TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? – Partiti. Al via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calciodiretta24 : L.R. Vicenza – Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo reale - france_ragosta : #VirtusFrancavilla-#JuveStabia, scontro playoff per rilanciarsi. Le probabili formazioni Il racconto live minuto p… - Calciodiretta24 : Virtus Francavilla - Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale - ColucciLc : RT @LRVicenza: ?? CONVOCATI ?? I 25 giocatori Biancorossi per la sfida con la Virtus Verona ???????? ?? Live on @ElevenSportsIT #ForzaVicenz… - FabrizioSigolo : RT @LRVicenza: ?? CONVOCATI ?? I 25 giocatori Biancorossi per la sfida con la Virtus Verona ???????? ?? Live on @ElevenSportsIT #ForzaVicenz… -