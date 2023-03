LIVE VakifBank Istanbul-Milano 25-18 | Champions League volley femminile in DIRETTA | Egonu trascina le turche nel primo set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-6 Spallata di Davyskyba da posto quattro! 8-5 Attacco lungo e alto di Thompson. 8-4 Muro di Ogbogu su Larson. Jordan lascia il campo a Davyskyba. 7-4 Gabi passa in mezzo al muro da posto quattro. 6-4 Malinteso in difesa per le ragazze di. 5-4 Errore in battuta di. 5-3 Si insacca la pipe di Gabu, purtroppo le attaccanti di posto 4 difanno fatica a passare con continuità. 4-3 Bordata imprendibile di. 3-3 Finalmente una gran fast di Stevanovic. 3-2 Bajema sfonda sulle mani del muro di Thompson. 2-2 Mani-out di Thompson da posto due. 2-1tempo di Gunes, non il massimo battere sul libero turco. 1-1 MURO DI FOLIE SU! 1-0 Si riparte con una slash messa giù da Gabi. 17:55 Dopo ...