LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l'azzurro è per la prima volta ai quarti di finale in California, ora c'è Fritz! (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.12 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Wawrinka termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 6.11 Sinner che si giocherà l'accesso alla sua seconda semifinale in carriera a livello 1000: l'unica raggiunta rimane quella a Miami 2021 quando poi perse in finale contro Hubert Hurkacz. 6.09 Adesso per Sinner c'è Taylor Fritz: l'unico precedente tra i due risale proprio a Indian Wells 2021, quando vinse lo statunitense in due set. 6.07 Per la prima volta nella storia un italiano avanza ai quarti di finale di Indian Wells.

