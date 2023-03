LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 5-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro serve per i quarti di finale (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Colpisce male con il dritto Wawrinka. 5-4 Sinner. Wawrinka riesce a rimanere agganciato al match, ma ora l’azzurro serve per approdare ai quarti di finale. 40-30 Il nastro respinge il rovescio di Wawrinka. 40-15 Preciso il dritto lungolinea di Sinner. 40-0 Ancora un punto diretto per Wawrinka. 30-0 serve bene lo svizzero. 15-0 Bel rovescio di Wawrinka in uscita dal servizio. 5-3 Sinner. Sesto ace per l’azzurro che esce da questo game annullando altre due palle break. A-40 Trova la riga con il dritto in diagonale Sinner, chance per il 5-3. 40-40 Risposta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Colpisce male con il dritto. 5-4riesce a rimanere agganciato al match, ma oraper approdare aidi. 40-30 Il nastro respinge il rovescio di. 40-15 Preciso il dritto lungolinea di. 40-0 Ancora un punto diretto per. 30-0bene lo svizzero. 15-0 Bel rovescio diin uscita dal servizio. 5-3. Sesto ace perche esce da questo game annullando altre due palle break. A-40 Trova la riga con il dritto in diagonale, chance per il 5-3. 40-40 Risposta ...

