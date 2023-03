LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 0-1, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’altoatesino vince nettamente il primo set (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sbaglia nello scambio con il rovescio Sinner. 1-0 Wawrinka. Bellissimo slice dello svizzero che toglie il ritmo a Sinner e parte bene nel secondo set. 40-30 Scappa di poco il back di rovescio dell’attuale numero 100 del mondo. 40-15 Splendida sbracciata di rovescio lungolinea del giocatore di Losanna. 30-15 Buona prima a uscire da destra per lo svizzero. 15-15 Manovra bene Wawrinka con lo slice, riuscendo a rallentare lo scambio e poi ad accelerare. 0-15 Colpisce male con il rovescio Wawrinka. 5.05 La pecca per Sinner è avere solo il 45% di prime in campo, ma con la seconda ottiene il 65% di punti a confronto del 27% di punti ottenuti sulla seconda dal suo avversario. 6-1 primo SET ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sbaglia nello scambio con il rovescio. 1-0. Bellissimo slice dello svizzero che toglie il ritmo ae parte bene nel secondo set. 40-30 Scappa di poco il back di rovescio dell’attuale numero 100 del mondo. 40-15 Splendida sbracciata di rovescio lungolinea del giocatore di Losanna. 30-15 Buona prima a uscire da destra per lo svizzero. 15-15 Manovra benecon lo slice, riuscendo a rallentare lo scambio e poi ad accelerare. 0-15 Colpisce male con il rovescio. 5.05 La pecca perè avere solo il 45% di prime in campo, ma con la seconda ottiene il 65% di punti a confronto del 27% di punti ottenuti sulla seconda dal suo avversario. 6-1SET ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gayuss01 : RT @livetennisit: Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) https… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 4-3 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: tanti errori e nessun allungo in questo primo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 1-0 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro tiene il suo primo turno di servizio -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Mannarino 7-6 1-2 ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo set - #Sinner-Mann… -